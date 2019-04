மாநில செய்திகள்

பா.ம.க.வினர் தொலைபேசியில் மிரட்டல்:எஸ்றா சற்குணம், இரா.முத்தரசனுக்கு பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும்தமிழக அரசுக்கு தொல்.திருமாவளவன் வேண்டுகோள் + "||" + PMK The phone is intimidated To the Government of Tamil Nadu Request Thol Thirumavalavan

பா.ம.க.வினர் தொலைபேசியில் மிரட்டல்:எஸ்றா சற்குணம், இரா.முத்தரசனுக்கு பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும்தமிழக அரசுக்கு தொல்.திருமாவளவன் வேண்டுகோள்