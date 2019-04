மாநில செய்திகள்

ஆலங்குளம் அருகே கோர விபத்து: ஒரே குடும்பத்தில் 5 பேர் பலி லாரி மீது கார் மோதியது + "||" + Accident near Alangulam 5 people in one family killed The car collided with a truck

ஆலங்குளம் அருகே கோர விபத்து: ஒரே குடும்பத்தில் 5 பேர் பலி லாரி மீது கார் மோதியது