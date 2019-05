மாநில செய்திகள்

கும்பகோணத்தில் கந்துவட்டி விவகாரத்தில் இளைஞர் வெட்டி கொல்லப்பட்ட வழக்கு; 3 பேர் கைது + "||" + A case of murder of youth in Kumbakonam; 3 people arrested

