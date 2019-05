மாநில செய்திகள்

தந்தி டி.வி.யின் மக்கள் மன்றம் நிகழ்ச்சி எதிரொலி விருதுநகரில் காமராஜர் சிலை அருகே இருந்த டாஸ்மாக் கடை மூடப்பட்டதுஅமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி அதிரடி நடவடிக்கை + "||" + In Virudhunagar The Kamaraj idol was near TASMAC store closed Minister Rajendra Balaji The action

