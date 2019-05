மாநில செய்திகள்

மாமல்லபுரம் கேளிக்கை விடுதியில் மதுவிருந்து கொண்டாட்டம் 7 பெண்கள் உள்பட 160 பேர் சிக்கினர் + "||" + Mamallapuram At the amusement hotel Wine party celebration Including 7 women 160 people were trapped

மாமல்லபுரம் கேளிக்கை விடுதியில் மதுவிருந்து கொண்டாட்டம் 7 பெண்கள் உள்பட 160 பேர் சிக்கினர்