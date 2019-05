மாநில செய்திகள்

அரசு பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் தமிழர்களுக்கு 90 சதவீத முன்னுரிமை அளிப்பதே தி.மு.க.வின் நோக்கம்மு.க.ஸ்டாலின் அறிக்கை + "||" + 90 per cent for Tamils Priority is given The purpose of DMK Report by MK Stalin

