மாநில செய்திகள்

கல்வித்துறைக்கு தனிச்சேனல்:அரசு பள்ளிகளில் காலியாக உள்ள 7 ஆயிரம் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படும்அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேட்டி + "||" + Government schools are empty 7 thousand workplaces will be filled

கல்வித்துறைக்கு தனிச்சேனல்:அரசு பள்ளிகளில் காலியாக உள்ள 7 ஆயிரம் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படும்அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேட்டி