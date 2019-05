மாநில செய்திகள்

தேர்தல் ஆணையத்தின் முடிவை பொறுத்து அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் - சத்யபிரதா சாஹூ + "||" + Depending on the decision of the EC The next step will be taken Satyabrata Sahoo

தேர்தல் ஆணையத்தின் முடிவை பொறுத்து அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் - சத்யபிரதா சாஹூ