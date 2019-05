மாநில செய்திகள்

ஒருதலைக்காதல் கொலைகளில் ஈடுபடுபவர்களை கடுமையாக தண்டிக்க வேண்டும் டாக்டர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தல் + "||" + Dr Ramadoss insisted that the murderers should be severely punished

ஒருதலைக்காதல் கொலைகளில் ஈடுபடுபவர்களை கடுமையாக தண்டிக்க வேண்டும் டாக்டர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தல்