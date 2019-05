மாநில செய்திகள்

திருப்பரங்குன்றம், அரவக்குறிச்சி, சூலூர், ஓட்டப்பிடாரம் தொகுதிகளில் இன்று மாலை பிரசாரம் ஓய்கிறது

Tiruparankundam, Aravakurichi, Sulur, Ottapidaram This evening is a campaign End

