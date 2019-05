மாநில செய்திகள்

1 முதல் 8-ம் வகுப்பு வரையிலான அரசு பள்ளி மாணவ-மாணவிகளுக்கு புதிய சீருடைஇந்த கல்வி ஆண்டு அறிமுகம் + "||" + From 1 to 8th grade For government school students New uniform

