மாநில செய்திகள்

தமிழ்நாட்டை ஆளும் தகுதி அ.தி.மு.க.வுக்கே உண்டு என்பதை தேர்தல் முடிவுகள் காட்டுகின்றன எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓ.பன்னீர்செல்வம் அறிக்கை + "||" + That is the ADMK The election results Edappadi Palaniswamy, O.Panneerselvam report

தமிழ்நாட்டை ஆளும் தகுதி அ.தி.மு.க.வுக்கே உண்டு என்பதை தேர்தல் முடிவுகள் காட்டுகின்றன எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓ.பன்னீர்செல்வம் அறிக்கை