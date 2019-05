மாநில செய்திகள்

பா.ஜ.க. வெற்றி திகைப்புக்குரியது; தி.மு.க. வெற்றி வியப்புக்குரியது : கவிஞர் வைரமுத்து கருத்து + "||" + BJP Success is surprising; DMK The winner is surprising: the poet Vairamuthu commented

பா.ஜ.க. வெற்றி திகைப்புக்குரியது; தி.மு.க. வெற்றி வியப்புக்குரியது : கவிஞர் வைரமுத்து கருத்து