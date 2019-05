மாநில செய்திகள்

நெடுஞ்சாலைத்துறை அலுவலகத்தில் குடும்பத்துடன் முற்றுகையிட்ட சாலை பணியாளர்கள் 650 பேர் கைது + "||" + At the highway office sieged with the family Road workers 650 arrests

நெடுஞ்சாலைத்துறை அலுவலகத்தில் குடும்பத்துடன் முற்றுகையிட்ட சாலை பணியாளர்கள் 650 பேர் கைது