மாநில செய்திகள்

மத்திய அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் சார்பில் பட்டப்படிப்பு தகுதியிலான ‘கிரேடு-1’ தேர்வு 4-ந்தேதி தொடங்குகிறது + "||" + Central government employee On behalf of the test Graduate qualification Exam grade -1

மத்திய அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் சார்பில் பட்டப்படிப்பு தகுதியிலான ‘கிரேடு-1’ தேர்வு 4-ந்தேதி தொடங்குகிறது