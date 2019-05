மாநில செய்திகள்

அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்த ‘அரசு பள்ளிகளுக்கு உதவுங்கள்’ முன்னாள் மாணவர்களுக்கு, அமைச்சர் செங்கோட்டையன் அழைப்பு + "||" + Improve basic facilities Help the government schools Minister Sengottaiyan is calling

