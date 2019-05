மாநில செய்திகள்

ஐகோர்ட்டு உத்தரவின்பேரில்கோவை சரவணா செல்வரத்தினம் ஸ்டோருக்கு சீல் வைப்புபொது மக்கள் செல்ல தடை + "||" + On the order of the Court Coimbatore's Saravana Selvaratnam Store is sealed

ஐகோர்ட்டு உத்தரவின்பேரில்கோவை சரவணா செல்வரத்தினம் ஸ்டோருக்கு சீல் வைப்புபொது மக்கள் செல்ல தடை