மாநில செய்திகள்

தலைமைச் செயலகத்தில் பணியாற்றும் அரசு ஊழியர்கள் உடை அணிவதில் புதிய கட்டுப்பாடுகள் தலைமைச் செயலாளர் உத்தரவு + "||" + In the Secretariat Working Dress up the civil servants New controls Chief Secretary order

தலைமைச் செயலகத்தில் பணியாற்றும் அரசு ஊழியர்கள் உடை அணிவதில் புதிய கட்டுப்பாடுகள் தலைமைச் செயலாளர் உத்தரவு