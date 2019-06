மாநில செய்திகள்

மத்திய அரசின் மும்மொழி கொள்கைக்கு அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் எதிர்ப்பு பள்ளிகள் மூலம் இந்தியை திணிக்க முயற்சி என்று கண்டனம் + "||" + For the Three language of the central government Opposition to political party leaders

மத்திய அரசின் மும்மொழி கொள்கைக்கு அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் எதிர்ப்பு பள்ளிகள் மூலம் இந்தியை திணிக்க முயற்சி என்று கண்டனம்