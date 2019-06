மாநில செய்திகள்

கோடை விடுமுறை முடிந்தது: தமிழகத்தில் இன்று பள்ளிகள் திறப்பு ஒரு சில தனியார் பள்ளிகள் திறப்பு தேதி தள்ளிவைப்பு + "||" + Summer holiday ended The opening of schools in Tamil Nadu today

கோடை விடுமுறை முடிந்தது: தமிழகத்தில் இன்று பள்ளிகள் திறப்பு ஒரு சில தனியார் பள்ளிகள் திறப்பு தேதி தள்ளிவைப்பு