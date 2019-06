மாநில செய்திகள்

வெப்ப சலனம் காரணமாக தமிழகத்தில் இன்று இடியுடன் மழைக்கு வாய்ப்பு வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் + "||" + Today is the chance of rain in Tamil Nadu Weather Research Center Information

