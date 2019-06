மாநில செய்திகள்

மனித சங்கிலி போராட்டத்தை வெற்றி பெற செய்ய வேண்டும் கட்சியினருக்கு வைகோ, இரா.முத்தரசன், தொல்.திருமாவளவன் அழைப்பு + "||" + The human chain must be made to win the fight

மனித சங்கிலி போராட்டத்தை வெற்றி பெற செய்ய வேண்டும் கட்சியினருக்கு வைகோ, இரா.முத்தரசன், தொல்.திருமாவளவன் அழைப்பு