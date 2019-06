மாநில செய்திகள்

விஷால் செயல்பாட்டில் அதிருப்தி உள்ளது“நடிகர் சங்க கட்டிடத்தை 6 மாதத்தில் கட்டி முடிப்போம்”தலைவர் பதவிக்கு போட்டியிடும் பாக்யராஜ் பேட்டி + "||" + Vishal is dissatisfied with the process "We will complete the building of the actor's association in 6 months" Bhagyaraj interviewed for the post of chairperson

