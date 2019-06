மாநில செய்திகள்

நடைபெற்று முடிந்த ‘நீட்’ தேர்வில்அரசு பள்ளி மாணவர்கள் 2,583 பேர் தேர்ச்சிஅமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேட்டி + "||" + In the 'yes' examination that was held 2,583 students of government school students Minister Chengottian interviewed

நடைபெற்று முடிந்த ‘நீட்’ தேர்வில்அரசு பள்ளி மாணவர்கள் 2,583 பேர் தேர்ச்சிஅமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேட்டி