மாநில செய்திகள்

கடல்நீரை குடிநீராக்கும் திட்டத்தில் மெத்தனமாக இருந்ததே தண்ணீர் பிரச்சினைக்கு காரணம் - கே.எஸ். அழகிரி பேட்டி + "||" + The water problem was main reason for the sea water is not changed the drinking water

கடல்நீரை குடிநீராக்கும் திட்டத்தில் மெத்தனமாக இருந்ததே தண்ணீர் பிரச்சினைக்கு காரணம் - கே.எஸ். அழகிரி பேட்டி