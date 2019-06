மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் விரைவில் நடைபெற உள்ள தேர்தலில் தி.மு.க. மிகப்பெரிய வெற்றி பெற உறுதி ஏற்போம் - மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு + "||" + We will ensure that the DMK will be a big success in the forthcoming elections - MK Stalin's speech

தமிழகத்தில் விரைவில் நடைபெற உள்ள தேர்தலில் தி.மு.க. மிகப்பெரிய வெற்றி பெற உறுதி ஏற்போம் - மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு