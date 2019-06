மாநில செய்திகள்

அரசு பள்ளிகளில் கூடுதலாக 2 லட்சம் மாணவர் சேர்க்கை : அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தகவல் + "||" + More than 2 lakh student admissions in government schools: Minister Chengottiyan informed

அரசு பள்ளிகளில் கூடுதலாக 2 லட்சம் மாணவர் சேர்க்கை : அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தகவல்