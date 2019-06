மாநில செய்திகள்

அரபிக்கடலில் ‘வாயு’ புயல் உருவானது : குஜராத்தில் நாளை கரையை கடக்கிறது + "||" + In the Arabian Sea 'Vayu' cyclone : Gujarat crosses the border tomorrow

