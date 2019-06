மாநில செய்திகள்

அரசு மருத்துவ கல்லூரிகளில் அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டுக்கு 19-ந்தேதி முதல் விண்ணப்பிக்கலாம் + "||" + Applications can be made from 19th on the date of resettlement

அரசு மருத்துவ கல்லூரிகளில் அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டுக்கு 19-ந்தேதி முதல் விண்ணப்பிக்கலாம்