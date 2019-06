மாநில செய்திகள்

மண்டைக்காடு அருகேராட்சத அலையில் சிக்கி சிறுவன் பலி; 2 பேர் மாயம் + "||" + Near Mandakkad Child trapped in giant wave; 2 people are magic

மண்டைக்காடு அருகேராட்சத அலையில் சிக்கி சிறுவன் பலி; 2 பேர் மாயம்