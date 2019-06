மாநில செய்திகள்

எதிர்க்கட்சிகள் வீண் வதந்தியை பரப்ப வேண்டாம்அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி வேண்டுகோள் + "||" + Opposition parties do not spread rumors Request by Minister SB Velumani

எதிர்க்கட்சிகள் வீண் வதந்தியை பரப்ப வேண்டாம்அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி வேண்டுகோள்