மாநில செய்திகள்

நாடாளுமன்ற தேர்தலில் வரலாறு காணாத தோல்வி:ஆத்ம பரிசோதனை செய்து அ.தி.மு.க. மீண்டும் எழ வேண்டும்துக்ளக் ஆசிரியர் எஸ்.குருமூர்த்தி கருத்து + "||" + Have a soul test admk To rise again S. Gurumoorthy comment

நாடாளுமன்ற தேர்தலில் வரலாறு காணாத தோல்வி:ஆத்ம பரிசோதனை செய்து அ.தி.மு.க. மீண்டும் எழ வேண்டும்துக்ளக் ஆசிரியர் எஸ்.குருமூர்த்தி கருத்து