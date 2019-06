மாநில செய்திகள்

தேர்ச்சி பெறாத, வருகை புரியாத தேர்வர்கள் 2020-ம் ஆண்டு பொதுத்தேர்வை புதிய பாடத்திட்டத்தில் தான் எழுதமுடியும் + "||" + 2020 General Exam You can write in the new syllabus

தேர்ச்சி பெறாத, வருகை புரியாத தேர்வர்கள் 2020-ம் ஆண்டு பொதுத்தேர்வை புதிய பாடத்திட்டத்தில் தான் எழுதமுடியும்