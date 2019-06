மாநில செய்திகள்

மழை வேண்டி முக்கிய கோவில்களில் அ.தி.மு.க.வினர் யாகபூஜை + "||" + Request rain In the main temples Atimukavinar Yakapujai Are conducting.

மழை வேண்டி முக்கிய கோவில்களில் அ.தி.மு.க.வினர் யாகபூஜை