மாநில செய்திகள்

ஜோலார்பேட்டையில் இருந்து ‘சென்னைக்கு குடிநீர் எடுத்து செல்ல நான் எதிர்க்கவில்லை’ துரைமுருகன் விளக்கம் + "||" + Take water to Chennai I am not opposed Duraimurugan Description

ஜோலார்பேட்டையில் இருந்து ‘சென்னைக்கு குடிநீர் எடுத்து செல்ல நான் எதிர்க்கவில்லை’ துரைமுருகன் விளக்கம்