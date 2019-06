மாநில செய்திகள்

தமிழகம் முழுவதும் 28-ந்தேதி கிராம சபை கூட்டம் நடத்த வேண்டும் மாவட்ட கலெக்டர்களுக்கு உத்தரவு

All over Tamil Nadu The village council should hold a meeting Order to District Collectors

