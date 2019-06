மாநில செய்திகள்

கருணாநிதி அறக்கட்டளை சார்பில் 8 பேருக்கு நலிந்தோர் மருத்துவம், கல்வி உதவி நிதி மு.க.ஸ்டாலின் வழங்கினார் + "||" + On behalf of the Karunanidhi Foundation Medical and Educational Assistance Fund Presented by MK Stalin

