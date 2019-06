மாநில செய்திகள்

சென்னை, காஞ்சீபுரம், திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில்தண்ணீர் எடுத்து செல்ல எத்தனை லாரிகளுக்கு அனுமதி?கலெக்டர்கள் பதில் அளிக்க ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + How many trucks are allowed to carry water?

சென்னை, காஞ்சீபுரம், திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில்தண்ணீர் எடுத்து செல்ல எத்தனை லாரிகளுக்கு அனுமதி?கலெக்டர்கள் பதில் அளிக்க ஐகோர்ட்டு உத்தரவு