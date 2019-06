மாநில செய்திகள்

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு செல்லும்இந்தியர்களின் எண்ணிக்கை 25 சதவீதம் அதிகரிப்புஉள்துறை இயக்குனர் டாரா கவானா பேட்டி + "||" + 25 per cent increase in the number of Indians going to Australia

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு செல்லும்இந்தியர்களின் எண்ணிக்கை 25 சதவீதம் அதிகரிப்புஉள்துறை இயக்குனர் டாரா கவானா பேட்டி