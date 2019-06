மாநில செய்திகள்

குறைகளை நிவர்த்தி செய்யாதகல்லூரி மீது பல்கலைக்கழகம் எடுத்த நடவடிக்கை சரியேஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + The university's action on the college is correct High Court orders

குறைகளை நிவர்த்தி செய்யாதகல்லூரி மீது பல்கலைக்கழகம் எடுத்த நடவடிக்கை சரியேஐகோர்ட்டு உத்தரவு