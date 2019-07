மாநில செய்திகள்

ரேஷன் கடைகளில் வைக்கோல் விற்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமா? தி.மு.க. எம்.எல்.ஏ. கேள்விக்கு அமைச்சர் பதில் + "||" + Will action be taken to sell hay in ration shops? DMK MLA Question Minister's reply

ரேஷன் கடைகளில் வைக்கோல் விற்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமா? தி.மு.க. எம்.எல்.ஏ. கேள்விக்கு அமைச்சர் பதில்