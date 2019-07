மாநில செய்திகள்

தான் படித்த பள்ளியில் மாணவர்களுக்கு பாடம் நடத்திய அமைச்சர் ஜெயக்குமார் + "||" + At the school where he was educated Minister Jayakumar who conducted the lesson for the students

தான் படித்த பள்ளியில் மாணவர்களுக்கு பாடம் நடத்திய அமைச்சர் ஜெயக்குமார்