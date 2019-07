மாநில செய்திகள்

எஸ்.எஸ்.எல்.சி. மதிப்பெண் சான்றிதழை கொண்டு மாணவர்கள் பள்ளியிலேயே இன்று முதல் வேலைவாய்ப்பு பதிவு செய்யலாம் + "||" + SSLC Scoring Certificate Students at school Employment can be registered

எஸ்.எஸ்.எல்.சி. மதிப்பெண் சான்றிதழை கொண்டு மாணவர்கள் பள்ளியிலேயே இன்று முதல் வேலைவாய்ப்பு பதிவு செய்யலாம்