மாநில செய்திகள்

மத்திய அரசின் உத்தரவைத் தொடர்ந்து தாது மணல் தொழிலை யாருமே நடத்த முடியாது சட்டசபையில் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் தகவல் + "||" + No one can run the sand business, Minister CV Shanmugam said in the Assembly

மத்திய அரசின் உத்தரவைத் தொடர்ந்து தாது மணல் தொழிலை யாருமே நடத்த முடியாது சட்டசபையில் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் தகவல்