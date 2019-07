மாநில செய்திகள்

பொருளாதாரத்தில் நலிவுற்றவர்களுக்கான 10 சதவீத இடஒதுக்கீட்டை அமல்படுத்த அவகாசம் வேண்டும் மதுரை ஐகோர்ட்டில் அரசு கோரிக்கை + "||" + 10 per cent reservation should be given time to implement

