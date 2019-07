மாநில செய்திகள்

மருத்துவ படிப்பு கலந்தாய்வு: மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட பிரிவினருக்கான ஒதுக்கீட்டு இடங்கள் நிரம்பின இடம் கிடைக்காதவர்கள் தேர்வுக்குழுவினருடன் வாக்குவாதம் + "||" + The reserved seats for the most backward sections were packed

மருத்துவ படிப்பு கலந்தாய்வு: மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட பிரிவினருக்கான ஒதுக்கீட்டு இடங்கள் நிரம்பின இடம் கிடைக்காதவர்கள் தேர்வுக்குழுவினருடன் வாக்குவாதம்