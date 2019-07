மாநில செய்திகள்

மருத்துவ கலந்தாய்வில் வெளிமாநில மாணவர்கள் பெயரை நீக்கக்கோரி வழக்கு சுகாதாரத்துறை செயலாளர் விளக்கம் அளிக்க மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Madurai high court order to explain to the Secretary of Health

மருத்துவ கலந்தாய்வில் வெளிமாநில மாணவர்கள் பெயரை நீக்கக்கோரி வழக்கு சுகாதாரத்துறை செயலாளர் விளக்கம் அளிக்க மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு