மாநில செய்திகள்

கடற்கரை பகுதிகளில் பனை மரங்களை வளர்ப்பதற்கு2½ கோடி பனை விதைகள் விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படும்சட்டசபையில் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு + "||" + 2½ crores of palm seeds will be provided to farmers

கடற்கரை பகுதிகளில் பனை மரங்களை வளர்ப்பதற்கு2½ கோடி பனை விதைகள் விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படும்சட்டசபையில் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு