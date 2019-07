மாநில செய்திகள்

எதிர்காலத்திலும் தபால் துறை தேர்வுகள் தமிழில் நடத்தப்படுமா? சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கேள்வி + "||" + Will postal exams be conducted in Tamil in future? asks Chennai High Court

எதிர்காலத்திலும் தபால் துறை தேர்வுகள் தமிழில் நடத்தப்படுமா? சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கேள்வி