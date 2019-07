மாநில செய்திகள்

தமிழக அனல் மின்நிலையங்களை முழுமையாக இயக்க தினமும் 72 ஆயிரம் டன் நிலக்கரி வழங்க வேண்டும் மத்திய மந்திரிகளிடம் அமைச்சர் தங்கமணி வலியுறுத்தல் + "||" + 72 thousand tons daily To supply coal To the central ministers Minister Thangamani assertion

